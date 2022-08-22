У Німеччині обговорюють заборону на видачу туристичних віз росіянам

У Німеччині точаться дискусії навколо запровадження заборони на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації на тлі війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує пропозиції заборонити видачу шенгенських віз усім росіянам.

Тим часом за припинення видачі росіянам віз до країн Євросоюз виступив опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). “Нестерпно, що росіяни їдуть у відпустку до Європи і витрачають свої гроші так, ніби нічого не сталося”, – заявив представник ХДС/ХСС, член Європарламенту Денніс Радтке в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Депутат Бундестагу від ХСС Андреа Ліндхольц закликала федеральний уряд не виступати проти європейських партнерів у «візовому питанні».

«Видача туристичних віз для мешканців Росії має бути припинена. Ідеться про те, щоб подати російському населенню чіткі сигнали. Місцем відпочинку в путінській Росії мають бути не Париж і Порту, а Пхеньян та Пекін», – заявила вона.

Інший парламентарій від фракції ХДС/ХСС Юрген Хардт, у свою чергу, запропонував обмежити в’їзд до країн ЄС тим, хто особисто отримує вигоду від російської влади, замість карати всіх не винних у конфлікті в Україні громадян РФ.