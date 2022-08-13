У Німеччині із жіночої в’язниці зробили розкішний готель

Готель Wilmina в німецькому Шарлоттенбурзі був жіночою в’язницею, побудованою в 1896 році. Зараз це шикарне місце для проживання з розкішними номерами та оригінальними тюремними елементами, такими як ґрати на вікнах.

Один з останніх дивних готелів світу з’явився нещодавно у Берліні. Тут справжню в’язницю перетворили на розкішний готель.

Просторі гостьові апартаменти готелю Wilmina у Шарлоттенбурзі колись були тюремними камерами.

Причому одну з камер зберегли спочатку, щоб постояльці не забували про попередніх мешканців готелю.

Архітектори Адольф Брукнер та Едуард Фюрстенау спроєктували тюремні будівлі у 1896 році, а частина їх використовувалася під час Другої світової війни для розміщення бійців опору.

Жіноча в’язниця була закрита в 1985 році, але цього року відкрилася в новій якості для інших постояльців після того, як простояла десятки років «недоступною та забутою».

Частково стіни в’язниці були збережені, а за допомогою сучасних матеріалів вдалося перетворити її на супер-готель.

Двері камер залишили у первозданному вигляді, а всередині весь простір покрили матовою білою фарбою, поєднуючи її з цегляною кладкою та теплим затишним світлом.

Щоб потрапити до готелю з вулиці, потрібно перетнути внутрішній двір, а потім увійти до вестибюля з високими стелями.

У центрі будівлі знаходиться п’ятирівневий атріум, де світлові люки заливають простір світлом, а балюстради нагадують про походження готелю.

Оскільки камери були дуже маленькими, перегородки між камерами довелося зламати, об’єднавши сусідні кімнати.

Тепер вони варіюються від синглів площею 11 квадратних метрів до масивного лофта площею 75 квадратних метрів, на який перетворився старий актовий зал. Можна вибрати затишний або класичний, з видом на сад або справжній пентхаус.

Грати як і раніше прикрашають всі вікна, деякі з яких були «проріджені», щоб відкрити гарний вигляд, а самі номери оформлені в елегантному мінімалістському стилі.

У кімнатах на п’ятому поверсі — панорамні вікна «в підлогу» та фіранки із тонких ланцюжків.

На даху знаходиться тераса, є бібліотека, спа-салон, тренажерний зал та бар.

У ресторані Lovis, оточеному деревами та внутрішніми двориками, подають традиційні страви в авторському виконанні шеф-кухаря Софії Рудольф.

Номери у серпні коштують від 126 євро, а у вересні – від 150 євро.

Відвідувачі готелю можуть насолоджуватися туром по визначним місцям міста: Берлінська стіна, Рейхстаг, Музейний острів і Бранденбурзькі ворота.

Wilmina – не єдиний тюремний готель у світі.

Malmaison в Оксфорді колись був крилом “А” окружної в’язниці в Оксфордському замку.

А Four Seasons Sultanahmet у Туреччині був в’язницею до 1918 року.