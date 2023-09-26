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Туристи рушили на відпочинок у гігантський готель, збудований Гітлером

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи рушили на відпочинок у гігантський готель, збудований Гітлером

Протягом довгих десятиліть німецький острів Рюген у Балтійському морі приваблював туристів своєю красою та приголомшливими краєвидами. Проте мало хто знає, що тут є одне з найдивовижніших історичних місць у світі – Prora Solitaire Apartments & Spa, колишній нацистський табір відпочинку, задуманий ще Гітлером. Тепер він став розкішним готелем.

На початку 1930-х Адольф Гітлер наказав розпочати будівництво гігантського бетонного комплексу під назвою Prora на східному узбережжі острова Рюген. Цей проект був частиною ініціативи Сила через радість (Kraft durch Freude). Готель, що складається з восьми блоків, планувалося використати для відпочинку німецьких співробітників уряду та силових відомств. Комплекс планувався як один із найбільших та розкішних готелів у світі.

Туристи рушили на відпочинок у гігантський готель, збудований Гітлером
Прора, недобудований курорт KdF (wikipedia)

Проект включав будівництво престижних будівель на 10.000 номерів, які могли б розмістити близько 20.000 сімей «раси панів» Гітлера. Будівництво розпочалося у 1936 році, але було припинено у 1939 році через початок Другої світової війни. Після поразки фашистської Німеччини прибережна смуга протяжністю близько 4.8 км разом із будинками перейшла під контроль комуністів Східної Німеччини, а деякі були переобладнані в казарми. Тьмяно-сіра бетонна оболонка курорту залишалася порожньою протягом багатьох років, гігантський курорт занепав — від зносу його врятувало лише надання статусу пам’ятки. Це місце стало однією з найбільших нацистських реліквій, що збереглися в Німеччині, і було офіційно внесено до списку історичних пам’яток 1994 року.

Однак у наші дні Prora зазнав дивовижного перетворення. На це звернуло увагу британське видання Daily Star. Цей історичний комплекс був ретельно відреставрований та переобладнаний у розкішні апартаменти та спа-центр. Туристи з усього світу приїжджають сюди, щоб зупинитися в унікальних номерах із видом на Балтійське море.

Prora Solitaire Apartments & Spa

На сайті TripAdvisor можна знайти відгуки туристів, щоправда, переважно, німецьких, які поділилися своїм враженням про відпочинок у Prora Solitaire Apartments & Spa. Так, одна німецька мандрівниця написала так: «Знімаю апартаменти вдруге і, як завжди, дуже задоволена. Чудова погода та чудова їжа в ресторанах. Ми хотіли б повернутися», а британський турист виділив таке: «Ви коли-небудь хотіли зупинитись у довоєнному таборі відпочинку, тепер ви можете це зробити». Інші гості відзначили дивовижну красу апартаментів та гарне розташування комплексу для різних одноденних поїздок островом Рюген.

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