Туриста з Німеччини вбили на відпочинку в ПАР місцеві бандити

Німецького туриста, який прилетів у «відпустку мрії» до ПАР із дружиною та друзями, було жорстоко вбито. Деталі публікує Evening Standart.

За інформацією видання, мандрівники з Німеччини у перший день відпочинку вирішили вирушити на сафарі та потрапили в засідку, влаштовану місцевою озброєною бандою. Пригода сталася за 25 миль (близько 40 кілометрів) від Національного парку Крюгера, коли відпочиваючі проїжджали через район фермерського села на Уайт-Рівер у провінції Мпумаланга.

Перед машиною туристів зупинився автомобіль Volkswagen Cady, з якого вискочили троє чоловіків у масках з автоматами і вимагали відчинити двері. Німець, що знаходився за карбованцем, проігнорував вимогу бандитів, натиснув кнопку центрального замку, що замикає двері автомобіля, і дав задній хід. У цей час один із злочинців вистрілив у водія через вікно, після чого банда втекла.

Поліція та аварійно-рятувальні служби, які прибули на місце події, допомогти мандрівникові не змогли — від отриманих травм чоловік помер на місці.

«Було багато крові та криків, і, як ви можете собі уявити, туристи були в істериці, але нічого не можна було зробити, щоб допомогти водієві, – розповів один із рятувальників. — Це було справді тяжке вогнепальне поранення, і через кров ми не могли спочатку сказати, чи був здійснений один постріл, чи їх було більше».

Начальник поліції провінції Мпумаланга генерал-лейтенант Семакеленг Манамела (Semakeleng Manamela) засудив напад на відпочиваючих.

«Ми закликаємо наших громадян, які могли бачити, чути або мати будь-яку інформацію про злочинців, повідомити про це, щоб ми могли домогтися якнайшвидшого правосуддя», — заявив він.