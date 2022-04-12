Туризм Баварії демонструє тенденцію до зростання у 2022 року

Після успішного початку туристичного року порівняно з попереднім роком Баварське державне статистичне управління повідомило про подальше зростання попиту в лютому на 10 690 відкритих об’єктів розміщення.

Майже 1,5 мільйона гостей приїхали до Вільної землі та зупинилися на ніч в одному з баварських об’єктів розміщення.

81,6 відсотка гостей у лютому 2022 року приїхали з Німеччини (лютий 2021 року: 85,1 відсотка) та лише 18,4 відсотка з-за кордону (лютий 2021 року: 14,9 відсотка), що сприяло зростанню туризму в Баварії. Аналогічна ситуація і з ночівлями: тут частка вітчизняних гостей становить 85,4 відсотка (лютий 2021 року: 84,5 відсотка), а іноземних – 14,6 відсотка (лютий 2021 року: 15,5 відсотка).

З майже 1,5 млн. гостей, які проживали у лютому в готельних установах готельної індустрії, більшість становили близько 1,3 млн. осіб (85,6 відсотка). Збірний термін “готельна індустрія” включає класичні готелі, готелі-гарні, готелі та гостьові будинки.

Після готельної індустрії найчастіше відвідуваним типом закладів є бази відпочинку, будинки та апартаменти з часткою 6,6 відсотка від загальної кількості гостей та 12,4 відсотка від кількості ночівель. На частку інших типів закладів (молодіжні гуртожитки та гірські хатини; будинки відпочинку, бази відпочинку та тренінгів; кемпінги; лікувально-профілактичні та реабілітаційні установи) припадає 7,8 відсотка від загального обсягу гостей та 17,9 відсотка всіх ночівель у лютому 2022 року.

Серед адміністративних округів найбільша кількість прибутків та ночівель зареєстрована у Верхній Баварії (близько 654 000 гостей, близько 1,8 млн. ночівок) та Швабії (близько 278 тисяч прибулих гостей; трохи менше 1,0 млн. ночівель). На столицю землі Мюнхен припадає трохи менше 242 000 прибутків гостей та майже 600 000 ночівель.

Загалом у Німеччині кількість ночівель у лютому зросла на 161 відсоток до 18,8 мільйона порівняно із забороненим місяцем минулого року. Роком раніше у зв’язку з пандемією було запроваджено заборону розміщення приватних мандрівників. Проте рівень докризового місяця лютого 2020 року все ще був значно нижчим за 37,3 відсотка.