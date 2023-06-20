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Сильна пожежа спалахнула у найбільшому парку Німеччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сильна пожежа спалахнула у найбільшому парку Німеччини

Сильна пожежа спалахнула у найбільшому парку розваг у Німеччині, передає Daily Mail.

Поліція підтвердила, що пожежа спалахнула ще напередодні близько 16:40 за місцевим часом, внаслідок чого було евакуйовано 25 тисяч людей.

Боротьба із пожежею триває. Нині він перебуває під контролем. Точна причина виникнення спалаху наразі невідома.

Як повідомляється в зведенні регіональної поліції, в операції з гасіння задіяно 450 співробітників пожежної та рятувальної служби.

Троє пожежників доставлено до лікарні з легкими травмами.

“Європа-парк” знаходиться у місті Руст, неподалік кордону з Францією. Він вважається найбільшим парком розваг у країні та другим за відвідуваністю в Європі після паризького Діснейленду.

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