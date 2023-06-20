Сильна пожежа спалахнула у найбільшому парку Німеччини

Сильна пожежа спалахнула у найбільшому парку розваг у Німеччині, передає Daily Mail.

Поліція підтвердила, що пожежа спалахнула ще напередодні близько 16:40 за місцевим часом, внаслідок чого було евакуйовано 25 тисяч людей.

🔥 Beelden van een verschrikkelijke brand in het grootste Duitse pretpark worden door ooggetuigen op het web gepubliceerd. Het “Europe-Park” brandt, het beslaat een oppervlakte van 100 hectare. Volgens bezoekers waren er voor de brand explosies te pic.twitter.com/eBRGZIHyVe — 💥Mariba2punt0💥 (@Mariba2puntnul) June 19, 2023

Боротьба із пожежею триває. Нині він перебуває під контролем. Точна причина виникнення спалаху наразі невідома.

Was ist im Europa Park passiert und warum ??????? pic.twitter.com/nKkOn0tgP9 — Marius (@drecksuser) June 19, 2023

Як повідомляється в зведенні регіональної поліції, в операції з гасіння задіяно 450 співробітників пожежної та рятувальної служби.

Троє пожежників доставлено до лікарні з легкими травмами.

Es brennt im Europa Park Freiburg Rust . pic.twitter.com/Sda1Z1J6QK — Axel Spoth 🇩🇪🏍 ⚓️🛠🪂🇨🇦 (@DucatiAxel) June 19, 2023

“Європа-парк” знаходиться у місті Руст, неподалік кордону з Францією. Він вважається найбільшим парком розваг у країні та другим за відвідуваністю в Європі після паризького Діснейленду.