Суворість до сусідів та пунктуальність: 6 незвичайних правил життя в Німеччині

Вони платять податки на собак і телевізор, зустрічаються з друзями та рідними за графіком, не йдуть до лікаря із застудою, рідко жартують і завжди говорять правду в очі. Чим ще дивують володарі суворого нордичного характеру, розповіли фахівці у галузі туризму.

Вставати раніше

Німеччину можна без перебільшення назвати країною жайворонків: для переважної більшості місцевих жителів ранок починається о 6:00-7:00, а то й раніше. З цього, мабуть, і починається та сама німецька пунктуальність: запізнитися навіть на дружню зустріч або вечірку тут вважається поганим тоном, а на роботу просто немислимо.

Спати німці лягають також рано: дітей починають укладати о 20:00, а самі відходять до сну до 22:00. Шуміти і турбувати сусідів у пізніший час суворо заборонено: норми тиші – це святе.

Підтримувати порядок у всьому

Своєю акуратністю, педантичністю та фанатичною любов’ю до порядку німці відомі на весь світ: саме цій рисі національного характеру Німеччина зобов’язана найкращими в Європі дорогами, високим рівнем сервісу та бездоганною інфраструктурою.

У повсякденному житті теж все продумано до дрібниць: ідеально підстрижені газони, вимиті до блиску вікна, різнокольорові контейнери для різних видів сміття та зустрічі з друзями за розкладом.

Навіть цінники у супермаркеті — зразок порядку та точності: під основною ціною завжди вказана вартість 1 кілограма або 1 літра товару, щоб покупець зміг обрати найвигідніший варіант.

Дотримуватися законів

У місцевих законах прописані, здається, загалом усі нюанси німецького життя, аж до висоти кущів навколо дому та часу, коли їх можна підрізати. Законослухняні німці беззаперечно дотримуються цих вимог, адже жити за правилами простіше, зручніше і до того ж дешевше: навіть незначні на наш погляд правопорушення в Німеччині караються солідними штрафами, наприклад, за сміття, викинуте не в той бак, доведеться заплатити до 5000 євро.

Байки про трепетне ставлення німців до законів ходять у країнах СНД ще з дореволюційних часів. Тоді був популярний анекдот про німецьких робітників, які вирішили збунтуватися і рушили колоною вулицею, але зупинилися біля першої ж таблички “Прохід заборонено” — і розійшлися по домівках.

Стежити за сусідами

На той майже неймовірний випадок, якщо якийсь незвичайний німець раптом вирішить проігнорувати закони, завжди знайдуться уважні сусіди, які миттю повідомлять про порушення порядку, куди слід.

У нас це називається стукати, у них – соціальним контролем. Припаркували автомобіль трохи за лінією, вчасно не підфарбували фасад будинку, включили пилосос у неділю? Не хвилюйтеся, вас виправлять!

Поважати особистий простір

Дивно, але за такої уваги до чужого приватного життя німці не забувають про особисті межі. У спілкуванні тут не прийнято виявляти зайві емоції, обговорювати здоров’я, зарплату, політику та релігію, а також змішувати робочу та особисту: навіть неформальні веселощі з колегами на корпоративі не привід для дружби та панібратства.

Навчати тонкому мистецтву дотримання своїх та чужих кордонів починають ще в дитячих садках. Для цього проводять спеціальні курси за участю дитячого психолога та поліцейського, які роз’яснюють малюкам, що сторонні люди не повинні вторгатися в їхній особистий простір і торкатися до них.

Прагнення самостійності

Німці люблять дітей, але не звикли надмірно їх опікуватися. Навіть 14-річні підлітки вважаються досить дорослими, щоб вести відносно самостійний спосіб життя. У Німеччині не прийнято довго триматися за спідницю мами: молоді люди намагаються якомога раніше стати незалежними і почати жити окремо.

Дідусі та бабусі — також вільні люди, яких рідко залучають до виховання онуків. Але вся родина неодмінно збирається на свята: сімейні цінності та домівка займають не останнє місце в списку німецьких пріоритетів.