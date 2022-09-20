Стюардеси німецької авіакомпанії відмовилися від підборів на користь кросівок

Бортпровідниці авіакомпанії Eurowings змінять свої «літні» туфлі на високих підборах на модні та зручні кросівки, хоча повністю відмовитися від традиційної форми льотного складу перевізник не готовий.

На початку вересня керівництво німецького лоукостера подарувало всім співробітникам абсолютно білі фірмові кросівки Puma. При цьому, якщо офісним працівникам дозволено носити спортивне взуття, коли вони забажають, стюардесам у робочий час можна бути в кросівках лише у вибрані дні, так звані Sneaker Flydays.

Перший такий Sneaker Flyday відбудеться лише 7 жовтня, потім він повторюватиметься першої п’ятниці кожного місяця. У решту днів бортпровідницям наказано носити традиційне робоче взуття: чорні шкіряні туфлі на високих підборах або парадні туфлі.

Авіакомпанія заявляє, що насправді це Puma подарувала співробітникам кросівки на знак подяки за стійкість та самовідданість під час пандемії.

“Кросівки символізують зміну духу часу, який поєднує в собі діловий і повсякденний стиль завдяки вільному дрес-коду”, – пояснив представник лоукостера, що входить до Lufthansa Group.

Ісландська авіакомпанія PLAY також одягає своїх стюардес у світлі кросівки під брендом Nike як частину першої у світі уніформи бортпровідників, яка не враховує гендерних особливостей. Японський бюджетний перевізник ZIPAIR дозволяє своїм екіпажам носити білі кросівки поряд із більш традиційним взуттям.

Цікаво, що поки кросівки користуються популярністю тільки у лоукостерів, і вони ще мають завоювати популярність у авіакомпаній з повним спектром послуг.

Однак згадується випадок, коли Lufthansa дозволила стюардесам носити спеціальні кросівки марки Adidas. Експеримент тривав лише один день, і це було аж у 2018 році.