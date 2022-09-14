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НімеччинаТуризм

Страйків більше не буде: Lufthansa та профспілка пілотів досягли угоди

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Страйків більше не буде: Lufthansa та профспілка пілотів досягли угоди

Керівництво авіакомпанії Lufthansa та профспілка пілотів Vereinigung Cockpit нарешті досягли угоди з усіх критичних питань. При цьому сторони домовилися зберігати конфіденційність щодо подробиць переговорів.

Пілоти Lufthansa і Lufthansa Cargo досягли підвищення заробітної плати. Про це домовилися керівництво авіакомпанії та профспілка пілотів Vereinigung Cockpit union. Базова зарплата збільшиться на 490 євро на два етапи: з 1 серпня 2022 року, тобто заднім числом, і з 1 квітня 2023 року.

Окрім цього, другі пілоти початкового рівня отримають надбавку близько 20 відсотків до базового окладу на весь термін дії угоди, а капітани найвищої кваліфікації – 5,5 відсотків.

Підписаний документ включає пункт мирової угоди до 30 червня 2023 року. Протягом цього періоду страйку пілотів виключено. Таким чином, пасажири можуть спокійно та впевнено планувати свої подорожі.

Протягом наступних місяців сторони обіцяють «продовжити конструктивний обмін думками з різних тем». Lufthansa та Vereinigung Cockpit домовилися зберігати конфіденційність щодо додаткових тем та переговорів.

Головний спеціаліст з персоналу та трудових відносин Deutsche Lufthansa AG Майкл Ніггеманн зазначив: «Ми раді, що досягли цієї угоди з Vereinigung Cockpit. Збільшення базового окладу — гарантія пропорційного збільшення окладів початкового рівня. Наступні кілька місяців пройдуть у довірчому діалозі з Vereinigung Cockpit. Загальна мета – запропонувати нашим пілотам привабливі та безпечні робочі місця з перспективами подальшого розвитку».

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