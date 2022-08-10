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НімеччинаТуризм

Страйк в аеропорту Мюнхена, рейси скасовано

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Страйк в аеропорту Мюнхена, всі рейси скасовано

Страйк наземного персоналу в аеропорту Мюнхена зірвав сотні рейсів. Страйкуючі вимагають зміни оплати та умов праці.

Обробники багажу, водії автобусів та інші співробітники наземних служб Swissport Losch повинні припинити роботу з 10 ранку до 3 години дня за місцевим часом, до цього закликала профспілка ver.di.

“Можливі затримки в роботі і, можливо, скасування рейсів”, – повідомив оператор аеропорту Мюнхена у Twitter, порадивши пасажирам перед поїздкою до аеропорту уточнити статус рейсу своєї авіакомпанії або туроператора.

Профспілка, що представляє близько 600 працівників Swissport Losch в аеропорту Мюнхена, вимагає підвищення заробітної плати вище за рівень інфляції та інших поліпшень умов праці.

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