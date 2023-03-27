Страйк у Німеччині серйозно порушив залізничне та авіасполучення

Сьогодні в Німеччині почався великий попереджувальний страйк працівників транспорту, організований союзом залізничного транспорту EVG спільно з профспілкою Verdi. Страйк триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.

Скасовано практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюсельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але виліт літаків у зазначені міста скасовано, пише Deutsche Welle.

Залізничний концерн Deutsche Bahn також повідомив про зупинення руху поїздів далекого прямування по всій країні. При цьому в компанії очікують, що проблеми з рухом поїздів продовжаться і вранці 28 березня. Не ходитиме і більшість приміських поїздів, оскільки їх оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

У ряді земель страйкують співробітники громадського транспорту

У семи регіонах Німеччини скасовано рух частини громадського транспорту. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессена, Нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальце, Саксонію і Північний Рейн – Вестфалію. У регіонах діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

У масштабному страйку візьме участь і оператор автобанів Німеччини. Водночас компанія відкинула побоювання щодо закриття тунелів, пославшись на заплановані угоди про аварійно-рятувальні служби.

При цьому організовані профспілками страйки майже завжди анонсуються заздалегідь – тому вони часто не є виправданням для запізнення та „прогулу роботи“, згідно з німецькими законами.

Профспілки вимагають збільшення не менше 500 євро на місяць

Очікується, що у страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілки хочуть досягти для них збільшення заробітної плати. Так, Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5 відсотка, причому не менш як на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менш як на 650 євро на місяць.

Страйк стане найбільшим страйком у Німеччині з 1992 року, підкреслив глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Вона проходить одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який заплановано на 27-29 березня у Потсдамі.

У Німецькому об’єднанні земельних округів негативно відгукнулися про ідею такого масштабного страйку. За словами голови об’єднання Райнхарда Загера (Reinhard Sager), „такі демонстрації сили під час переговорів явно виходять за рамки поставленої мети“. А глава Німецького союзу міст і громад Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) у бесіді з Bild припустив, що задля збільшення зарплат муніципалітетам доведеться підняти збори за вивезення сміття або податки на нерухомість, а також скоротити бюджет, що виділяється на ремонт шкільних будівель, що належать державі.