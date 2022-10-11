Скорпіон, який сховався в чемодані, пережив політ і вжалив туриста біля його будинку

Німецький турист, який повернувся з подорожі Каліфорнією, випадково привіз додому в валізі скорпіона — про це він дізнався, коли тварина вжалила його в ногу. Про це пише Mirror.

Зазначалося, що 32-річний турист і його дівчина нещодавно повернулися до Мюнхена з 12-денної подорожі Каліфорнією і вже встигли розібрати більшу частину дорожніх сумок. За словами чоловіка, коли він підвівся з дивана, то відчув гострий біль у подушечці стопи — виявилося, що його вкусив бежево-коричневий скорпіон.

Німець викликав швидку допомогу, а також організацію порятунку тварин. Прибулі служби зловили скорпіона і доставили членистоногого до центру рептилій. Медична допомога туристу не знадобилася, так як даний вид тварини не мав досить сильної для людини отрути. Пара вважає, що скорпіон міг сховатися в намет, і вже в герметичній валізі пережити дев’ятигодинний політ із США до Німеччини.

Раніше в липні шотландська туристка, яка повернулася з дівич-вечора подруги з Іспанії, випадково привезла кровососних мух у валізі. Наголошувалося, що комахи ховалися в іграшках-сувенірах, які мандрівниця купила для своїх дітей.