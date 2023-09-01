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НімеччинаТуризм

Росіян не пустили в літак у Німеччині через їхнє громадянство

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Росіян не пустили в літак у Німеччині через їхнє громадянство

Під чергову “дискримінацію” за фактом громадянства потрапили росіяни в Німеччині – на рейсі Люфтганзи з Бремена до Таллінна їх не пустили в літак, пославшись на те, що громадянам Росії заборонено проїзд через Естонію. За підсумками постраждала туристка має намір позиватися до авіаперевізника.

«Я сиджу в аеропорту Бремена і маю летіти до Таллінна щоб далі їхати до Росії. Проживаю постійно в Німеччині та маю постійний дозвіл на проживання. Мене не садить на літак Люфтганза і кажуть, що всім громадянам Росії заборонено проїзд через Естонію! Навіть із посвідкою на постійне проживання», – поскаржилась туристка.

«Головний зміни не дав жодного паперу, сказав у них нічого немає жодних формулярів. Я лечу зараз своїм першим квитком у Франкфурт, а звідти братиму новий квиток тепер напевно через Гельсінкі», – розповіла вона, додавши, що має намір відстоювати свої права в суді.

Нагадаємо, що російське громадянство в Європі зараз загрожує неприємними сюрпризами для громадян країни окупанта. Причому займаються цим не лише авіаперевізники. У лютому, наприклад, банки Чехії відключили важливу опцію абсолютно для всіх росіян, які мешкають у країні, незалежно від наявності у них другого громадянства. “Дискримінація” торкнулася можливості внесення готівки до банкоматів. Під приводом боротьби із міжнародним тероризмом.

Ходили чутки, що “бан” для росіян підтримає і Туреччина — на початку літнього сезону у ЗМІ пройшла інформація, яку «поставили» експерти. Вони заявили, що турецькі готелі «задерли» ціни лише для росіян, тоді як для західних ринків залишилися значно дешевші торішні тарифи. Причому йшлося про зростання цін для росіян на 20%. Проте туроператори її спростували.

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