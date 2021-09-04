Посол Німеччини розповів, чому Україна не зможе вступити в НАТО

За словами Анки Фельдхузен, членству в Північноатлантичному альянсі заважає ситуація навколо Криму і конфлікт на Донбасі.

Конфлікт на Донбасі і ситуація навколо Криму перешкоджають вступу України в НАТО. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

«Факт залишається фактом: на Україні військовий конфлікт. НАТО завжди складно приймати нові країни, де відбуваються такі конфлікти», – сказала вона. На уточнююче питання про те, чи є конфлікт на сході країни, а також ситуація навколо Криму перешкодою для членства в Північноатлантичному альянсі, посол відповів «так».

Фельдхузен зазначила, що у Києва є інструменти, щоб піти далі в питанні співпраці з НАТО. «Це річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які Україна щороку реалізує. Крім того, майже два роки Україна має статус партнера по розширеним можливостям альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості», – сказала вона. Крім того, посол нагадав про необхідність реформ, в тому числі військових, судових і антикорупційних.