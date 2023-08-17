Популярний атракціон найбільшого німецького парку розваг зазнав катастрофи

У ході акробатичної вистави 14 серпня у найбільшому тематичному парку Німеччини «Європа Парк», розташованому в місті Руст, сталася аварія з одним із атракціонів.

Семеро людей отримали травми внаслідок пригоди — п’ятеро артистів-виконавців шоу та двоє глядачів. Важливо відзначити, що під конструкцією висотою 25 метрів був басейн глибиною 3 метри. При падінні артисти потрапили у воду, що запобігло серйознішим наслідкам.

Трьох постраждалих було госпіталізовано. Причини аварії зараз розслідуються, але попередньо вважається, що інцидент міг бути викликаний корозією металевих елементів.

Це вже друга подія у парку цього літнього сезону: 19 червня в одній із тематичних зон сталася значна пожежа, проте цього разу ніхто не постраждав.