Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsПопри європейський тренд: Німеччина знімає ковідні обмеження для туристів
COVID Travel NewsНімеччинаТуризм

Попри європейський тренд: Німеччина знімає ковідні обмеження для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Попри європейський тренд: Німеччина знімає ковидні обмеження для туристів

Всупереч європейському тренду та закликам єврокомісарів готуватися до осінніх спалахів ковіда та повертатися до обмежень, Німеччина заявила про намір, слухаючись здорового глузду спростити «антиковідні» правила ще раз. Йдеться про «масковий режим», що досі діє на рейсах до Німеччини та з неї для всіх туристів.

Поки що на рейсах в/з Німеччини використання масок FFP2, як і раніше, є обов’язковим. Однак це правило незабаром має бути переглянуте – «якщо дозволить пандемія». Про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах. Використання масок надалі «буде рекомендовано у польотах» – додав він. «Це не обов’язок для нас, це питання здорового глузду». За його словами, масковий режим буде скасовано 23 вересня.

До речі, раніше з таким проханням виступали туроператори та авіакомпанії, які працюють на німецькому туристичному ринку. Вони вимагали відміни скасування обов’язкових масок на рейсах. Використання масок має бути залишено на розсуд пасажира – додавали вони.

При цьому нагадаємо, що днями комісія ЄС наполегливо закликала всі держави-члени створити необхідні структури та стратегії, щоб уникнути нових спалахів коронавірусу у майбутній осінньо-зимовий сезон і швидко та стійко реагувати на майбутнє зростання захворюваності. Виходячи із заяви відомства, у контексті поїздок з країн, що не входять до ЄС, єврокомісари хочуть запропонувати перегляд відповідної Рекомендації Ради, що зазвичай означає закручування гайок для туристів, що в’їжджають.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму