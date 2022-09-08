Попри європейський тренд: Німеччина знімає ковідні обмеження для туристів

Всупереч європейському тренду та закликам єврокомісарів готуватися до осінніх спалахів ковіда та повертатися до обмежень, Німеччина заявила про намір, слухаючись здорового глузду спростити «антиковідні» правила ще раз. Йдеться про «масковий режим», що досі діє на рейсах до Німеччини та з неї для всіх туристів.

Поки що на рейсах в/з Німеччини використання масок FFP2, як і раніше, є обов’язковим. Однак це правило незабаром має бути переглянуте – «якщо дозволить пандемія». Про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах. Використання масок надалі «буде рекомендовано у польотах» – додав він. «Це не обов’язок для нас, це питання здорового глузду». За його словами, масковий режим буде скасовано 23 вересня.

До речі, раніше з таким проханням виступали туроператори та авіакомпанії, які працюють на німецькому туристичному ринку. Вони вимагали відміни скасування обов’язкових масок на рейсах. Використання масок має бути залишено на розсуд пасажира – додавали вони.

При цьому нагадаємо, що днями комісія ЄС наполегливо закликала всі держави-члени створити необхідні структури та стратегії, щоб уникнути нових спалахів коронавірусу у майбутній осінньо-зимовий сезон і швидко та стійко реагувати на майбутнє зростання захворюваності. Виходячи із заяви відомства, у контексті поїздок з країн, що не входять до ЄС, єврокомісари хочуть запропонувати перегляд відповідної Рекомендації Ради, що зазвичай означає закручування гайок для туристів, що в’їжджають.