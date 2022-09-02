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Понад 800 рейсів у Німеччині скасовано через страйк пілотів Lufthansa

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Понад 800 рейсів у Німеччині скасовано через страйк Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує сьогодні майже всі свої рейси через страйк пілотів, повідомляє BNT.

Постраждало близько 130 000 пасажирів та понад 800 рейсів через Франкфурт та Мюнхен. Людям було рекомендовано подорожувати поїздом чи змінити дату вильоту.

Рейси авіакомпаній, які будуть виконуватися з аеропортів за межами Німеччини, виконуватимуться, якщо там перебувають їхні екіпажі.

Страйк стався після того, як переговори з керівництвом компанії щодо укладання колективного договору провалилися.

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