Оголошено дату, коли в літаках туристи зможуть дзвонити своїм телефоном і підключатися до інтернету

Авіатуристи зможуть дзвонити по особистому телефону та підключатися до інтернету в літаках до літа 2023 року — з початку липня їм більше не доведеться переводити телефон у режим польоту. Щоправда, поки що нововведення діятиме лише в небі над Європою.

Наступного літа ЄС забезпечить країни-учасниці, а отже, і авіаперевізників 5G, які підключатимуться до спеціальної технології picocell та надаватимуть мережу на своїх рейсах. Про це наприкінці листопада оголосив Євросоюз.

Нагадаємо, зараз усі авіакомпанії наполягають на тому, щоб телефони та планшети переводилися в режим польоту перед вильотом. Згідно з поясненням експертів, це пов’язано з тим, що сигнали телефонів можуть перериватись власною системою сигналізації літака, а також зв’язком пілотів із наземним персоналом. Через це в літаку для мандрівників переривається зв’язок із зовнішнім світом.

Але часи змінюються. Наприкінці листопада Євросоюз оголосив, що авіакомпаніям тепер дозволять надавати 5G на рейсах. Це означатиме, що режим польоту більше не є обов’язковою вимогою для туристів, які перебувають у небі в межах ЄС, і вони можуть використовувати свій смартфон без обмежень під час перельоту.

Довідка: 5G – це п’яте покоління мобільного зв’язку, що діє на основі стандартів телекомунікацій, що йдуть за існуючими стандартами 4G/IMT-Advanced. Бездротова радіочастота, яка передає інформацію повітрям.

Термін, до якого країни ЄС мають надати такі частоти 5G для літаків, також швидко наближається. Їм потрібно буде це зробити до 30 червня 2023 року. Згідно Lonely Planet, технологія Picocell з’єднає літаки з мобільною мережею на землі через супутник. Коли обладнання буде встановлене на рейсах, пасажири зможуть користуватися своїми телефонами, використовуючи мобільні дані: транслювати та завантажувати відео, читати новини DIP… Однак поки що залишається невідомо, чи буде послуга підключення безкоштовною для пасажирів.

Зауважимо, що зараз Wi-Fi доступний на багатьох європейських рейсах за преміальною ціною. Наприклад, британський перевізник British Airways стягує плату від 2 фунти.

Проблема також виникає для мандрівників, які не мають безкоштовного роумінгу, що покривається їх провайдером. Оскільки рейси змінюються зі стикуванням в одній країні на іншу в повітрі, то може стягуватися додаткова плата за міжнародний роумінг.

Ще одним недоліком цієї ідеї є те, що деякі відпочиваючі можуть провести весь політ за галасливими і дратівливими розмовами, поки інші хотіли б поспати. Або діти можуть дивитися гучні програми, які дзвенітимуть у вухах, якщо вони не користуватимуться навушниками. Крім того, пасажири навіть вирішити знімати та публікувати відео в TikTok, перебуваючи у повітрі.