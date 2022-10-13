Німецького туриста вжалив скорпіон, що виповз з його валізи після повернення з туру

Більшість туристів очікує повернутися з відпустки з декількома сувенірами та гарною засмагою, але одному іноземному мандрівнику не пощастило: повертаючись із поїздки Каліфорнією в США, він привіз у своєму багажі більше, ніж розраховував – скорпіона, про присутність якого турист дізнався, коли безквитковий пасажир вдався його в ногу.

За даними Mirror, інцидент стався в Мюнхені (Німеччина), куди повернулася пара німецьких мандрівників – 32-річний турист та її дівчина з 12-денної подорожі американським штатом Каліфорнія. Уточнювалося, що вони вже встигли розібрати більшу частину валіз. Коли чоловік підвівся з дивана, то відчув гострий біль у стопі. Відразу з’ясувалося, що його вкусив бежево-коричневий скорпіон – винуватець болю німця сидів поруч. Турист не розгубився і встиг зреагувати – накрив кривдника пластиковим стаканчиком, перш ніж той встиг сховатися у квартирі.

Незабаром постраждалий викликав швидку і заразом організацію порятунку тварин. На щастя, медична допомога туристу не знадобилася, так як даний вид тварини не мав досить сильної для людини отрути. За словами чоловіка, отруйна тварина, швидше за все, здійснила далеку подорож маршрутом США – Німеччина, перебуваючи у згорнутому наметі, який був упакований у валізу.

Зауважимо, що переважна більшість видів скорпіонів не становлять серйозної загрози для людини, тому люди, які не мають серйозних хронічних проблем зі здоров’ям, зазвичай не потребують лікування після укусу. Однак туристам слід мати на увазі, що близько 25 видів скорпіонів все ж таки мають досить сильну отруту, щоб убити людину. Німецькому туристові дуже пощастило, тому що «зайцем» виявився інший представник членистоногих.