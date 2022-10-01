Німеччина змінює правила в’їзду для туристів: незважаючи на початкові плани, в країні вирішили не посилювати правила в’їзду коронавірусом з 1 жовтня, продовживши спрощений порядок перетину кордону туристами принаймні до 31 січня 2023 року. Уряд Німеччини оголосив, що країна продовжуватиме застосовувати пом’якшені правила в’їзду для всіх мандрівників. Всім мандрівникам, що прибувають, як і раніше, буде дозволено в’їзд до країни без сертифікату про щеплення, одужання або тести.

“В’їзд до Німеччини залишиться нескладним до 31 січня 2023 року: всім, хто в’їжджає до Німеччини, не потрібно доводити, що вони були вакциновані від коронавірусу, вилікувалися від нього або пройшли тестування”, – йдеться у заяві уряду.

При цьому офіційно уряд наголосив, що існуючі суворі правила реєстрації, підтвердження та карантину залишаться в силі для мандрівників із районів із вірусом. Однак на даний момент «червоних» списків країн немає, тому всім туристам дозволено в’їзд без обмежень, навіть якщо вони не мають сертифікату про вакцинацію, одужання або тестування.