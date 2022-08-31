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Німеччина заявила, як вчинить із візами для росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Наступного тижня Євросоюз має намір припинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією

Припинити дію угоди про полегшення візового режиму з Росією та, зокрема, скасувати багаторічні шенгенські візи. Таку «середню за тяжкістю» міру на російських туристів запропонувала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Моя пропозиція, і я вважаю, що вона має під собою вагомі підстави, – ясно дати зрозуміти, що ми зупиняємо дію угоди про полегшення візового режиму з Росією. Цей крок унеможливить отримання громадянами Росії з боку Німеччини багаторічних шенгенських віз. Також влада країн Євросоюзу в майбутньому ретельніше перевірятиме, з якою метою росіяни отримують візи», – заявила глава німецького МЗС.

При цьому вона зазначила, що Німеччина «перебуває посередині Європи не лише географічно», а й займає серединну позицію щодо можливої ​​заборони на видачу віз громадянам Росії — тоді як деякі країни ЄС вимагають повністю припинити видачу віз росіянам, а інші держави навпаки, вважають, що подібний крок недоцільний. Запропонований захід, тобто скасування принаймні багаторічних віз, за ​​її словами, став би «хорошим мостом» для врегулювання внутрішніх розбіжностей у ЄС.

Втім, глава МЗС ФРН уточнила, що необхідно зберегти можливість отримання шенгенських віз людям із категорій, необхідних для підтримки європейських цінностей — як студентам та особам, які переслідуються в Росії з політичних міркувань.

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