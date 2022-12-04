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Німеччина спростить правила набуття громадянства іноземцями

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Німеччина спростить правила набуття громадянства іноземцями

Федеральний уряд Німеччини оприлюднив плани щодо внесення змін до імміграційного законодавства країни.

У заяві, опублікованій Міністерством внутрішніх справ Німеччини, наголошується, що уряд прокладає шлях до найсучаснішого імміграційного законодавства, яке будь-коли існувало в країні, додавши, що нові зміни будуть сильним сигналом для майбутнього німецької економіки, а також ринку праці.

«Наразі ми користуємося можливістю створити сучасне імміграційне законодавство, щоб іноземним кваліфікованим працівникам було легше приїжджати до Німеччини. Це необхідно зробити у найкоротші терміни. Коронавірусна криза викликала нестачу персоналу в багатьох галузях промисловості — від кваліфікованих професій до догляду за хворими. Ми хочемо, щоб кваліфіковані робітники могли швидко приїхати до Німеччини і почати з нуля», — зазначила федеральний міністр внутрішніх справ і нацбезпеки Ненсі Фейзер.

Міністерство планує усунути всі бюрократичні перепони та обіцяє: якщо у людей є особистий потенціал та професійний досвід, то двері до Німеччини будуть відчинені.

Федеральний міністр праці та соціального захисту Німеччини Хубертус Хайль вважає, що новий Закон про імміграцію кваліфікованих кадрів допоможе забезпечити необхідний прогрес у забезпеченні кваліфікованою робочою силою.

Федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек додав, що дефіцит робочих рук у багатьох галузях промисловості продовжує перешкоджати економічному розвитку Німеччини.

Федеральне статистичне управління Німеччини раніше повідомило, що рівень зайнятості у Німеччині перевищив рівень, що існував до пандемії, на 0,3 відсотка, незважаючи на те, що показники сезонної зайнятості залишилися незмінними.

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