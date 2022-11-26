Німеччина спрощує процедуру отримання німецького громадянства

Уряд Німеччини готується спростити процедуру натуралізації, заявив речник міністерства внутрішніх справ, якого цитує France Presse.

«У реформі передбачено, що в майбутньому громадянство можна буде отримати після п’яти років проживання в Німеччині, а не як зараз – через вісім. Якщо іноземець особливо добре інтегрований, що виражається, наприклад, у його хорошій успішності в школі чи на роботі, термін може бути скорочений до трьох років», — уточнив він.

Слід докласти зусиль, щоб полегшити натуралізацію родичів робітників, які прибули до Німеччини в 1970-х роках, оскільки їхня інтеграція не заохочувалась протягом багатьох років, додав речник.

Крім того, передбачається розширити перелік країн, громадяни яких можуть набувати німецьке громадянство, не відмовляючись від громадянства країни свого походження.

Міністерство внутрішніх справ представить свій проект іншим міністерствам, після чого він буде запропонований на затвердження уряду.

Після приходу до влади наприкінці листопада минулого року уряд Олафа Шольца, який складається з соціал-демократів, зелених і лібералів з Вільної демократичної партії, заявив, що реформує законодавство, яке регулює питання громадянства, нагадує БТА.