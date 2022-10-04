Названо найекологічніше місто Європи

Найекологічнішим містом Європи для туристів визнано Берлін. Німецька столиця випередила 28 інших найпопулярніших європейських міст. Такий висновок було зроблено під час недавнього опитування, проведеного додатком Bounce – онлайн-сервісом зберігання багажу, який надає дані про найближчі пункти зберігання валіз, щоб туристам не довелося їхати на вокзал/аеропорт заради камери зберігання.

У ході дослідження, рейтинг міст Європи складався з багатьох факторів, у тому числі кількості екологічних готелів, використання громадського транспорту, а також якості повітря. Згідно з опитуванням, загальний рейтинг стійкості Берліна становив 6.98 з 10. Наведемо топ-16 європейських міст, які набрали найбільше балів у цьому дослідженні. Три з них опинилися у Німеччині.

Берлін, Німеччина (6.98) Стокгольм, Швеція (6.93) Цюріх, Швейцарія (6.56) Мюнхен, Німеччина (6.51) Париж, Франція (6.40) Рим, Італія (6.25) Відень, Австрія (5.77) Копенгаген, Данія (5.71) Валенсія, Іспанія (5.40) Франкфурт, Німеччина (5.29) Гельсінкі, Фінляндія (5.24) Лозанна, Швейцарія (5.13) Брюссель, Бельгія (5.13) Лондон, Великобританія (4.71) Амстердам, Нідерланди (4.66) Бухарест, Румунія (4.66)

Згідно з опитуванням, Софія – столиця Болгарії, Дублін – головне місто Ірландії, Белград (Сербія), Афіни (Греція) та Роттердам (Нідерланди) розмістилися наприкінці цього списку, що означає, що вони вважаються найменш стійкими містами в Європі.

Нагадаємо, останнім часом головування у Раді Євросоюзу заявляло про готовність зосередитися на сталому туризмі та екологічно безпечних подорожах. За даними парламенту ЄС, 12 липня міністр транспорту Мартін Купка, а також заступник прем’єр-міністра з питань цифровізації та міністр регіонального розвитку Іван Бартош наголосили, що чеське головування буде зосереджено на заходах, спрямованих на підвищення стійкості туризму.

Крім того, було зазначено, що Головування зосередить увагу на заходах щодо знеуглерожування транспорту, а також на просуванні залізниць, що означає, що вони з нетерпінням чекають на пошук нових шляхів просування екологічно чистих подорожей. Міністр транспорту також пообіцяв членам Європейського парламенту, що правила Єдиного європейського неба, а також стійкі види палива для авіації, морського сектора та інфраструктури альтернативного палива також розвиватимуться.