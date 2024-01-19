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Найбільший аеропорт Німеччини скасував сотні рейсів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільший аеропорт Німеччини скасував сотні рейсів

Близько 300 рейсів скасовано в аеропорту Франкфурта-на-Майні через негоду. Про це заявила керуюча компанія Fraport.

Німецька метеорологічна служба раніше повідомила, що прихід циклону «Гертруда» призведе в середині тижня до «штормової ситуації через сніг та крижаний дощ» у більшості регіонів країни. Так, у центральній частині Німеччини сьогодні очікуються сильні снігопади.

Вчора, 17 січня, аеропорт Франкфурта скасував понад 500 рейсів, Мюнхена — понад 250. Скасування рейсів також торкнулися аеропортів Дюссельдорфа та Кельна.

Крім того, оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn скасував низку міжміських рейсів. Негода призвела до зростання ДТП на автотрасах.

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