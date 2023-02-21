Найбільша авіакомпанія Європи скасовує 34 000 рейсів на це літо

«Авіаколапс», жорстка нестача персоналу і пов’язані з цим масові скасування рейсів: торішнє «жахb» європейських туристів може повторитися знову. Принаймні одна з найбільших авіакомпаній Європи – німецька Lufthansa – вже зазнала фіаско і офіційно заявила про відміну на літо понад 34 000 рейсів.

“Нам довелося скоригувати літній графік польотів”, – цитують перевізника німецькі ЗМІ. Причина, яку заявив перевізник, — брак персоналу, «яка нині впливає на авіаційну галузь».

В основному скасування торкнуться аеропортів Франкфурта та Мюнхена. Однак представник перевізника попередив, що це може вплинути на більшу кількість рейсів, оскільки «завжди можуть бути додані подальші щоденні скасування». Хоча в тому числі з метою «запобігти скасуванням в останню хвилину та іншим збоям» ці непопулярні заходи й вживаються.

Зачепить цей захід не тільки саму «Люфтганзу», а й її «дочок» Eurowings та Swiss. З пасажирами скасованих рейсів обіцяють зв’язатися найближчим часом.

Як додали експерти, минулого літнього сезону Lufthansa скасовувала близько 2.2 тис. рейсів. При цьому масові скасування вже почалися — лише минулого тижня німецький нацперевізник змушений був скасовувати тисячі рейсів як через страйк, так і через збій ІТ в аеропорту. Туристів також попередили, що німецька профспілка Verdi закликала робочих аеропортів Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера та Бремена до 24-годинного страйку. Туристам наполегливо рекомендували утриматися від поїздок через ризик збоїв.