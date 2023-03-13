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НімеччинаТуризм

Над туризмом нависла нова загроза: глобальну проблему розкрили на ITB Берлін

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
«Це катастрофа, просто катастрофа»: цілий вид туризму повністю пересох

Наслідки пандемії призвели до того, що туризмом нависла нова загроза. На туристичній виставці в ITB-Берлін озвучили нову глобальну проблему, і їй виявився дефіцит персоналу. За «ковидні» часи туризм у всьому світі втратив приблизно 62 млн осіб співробітників, і повертатися вони не поспішають — майже 90% підприємств турсектору зазнають гострої нестачі робочої сили.

Такі дані містяться у звіті, представленому на заявленій на прес-конференції в рамках ITB, дослідницькою компанією з розширення зайнятості у сфері туризму (TEEM), яка була створена з ініціативи міністра туризму Ямайки Едмунда Бартлетта та Глобальної ради з подорожей та туризму (GSTC).

«Новою проблемою туристичної галузі після пандемії став пошук кадрів. Всесвітній економічний форум заявив, що коронавірус призвів до втрати 62 мільйонів співробітників у цьому секторі», – йдеться у дослідженні.

Також у ньому наводяться такі цифри: 68% підприємств турсфери заявили, що нині відчувають нестачу персоналу, ще 88% підтвердили нестачу робочої сили. При цьому 62% учасників заявили, що групу віком від 25 до 45 років найважче переконати працювати в туризмі – цей сегмент, як правило, зосереджений на технологіях та фармацевтичному секторі, заявили вони. Також 82% заявили, що їм доводиться тримати заяву про вакансії довше, ніж зазвичай, перш ніж вони знайдуть співробітника. Причому переважно страждають високотехнологічні галузі — такі як технології, штучний інтелект, продаж та бронювання.

«До 2025 року індустрії подорожей та туризму знадобиться 8,4 мільйона нових співробітників, що спеціалізуються в таких галузях, як аналіз даних, цифровий маркетинг та розширене обслуговування клієнтів», – запевнили дослідники. Вони також заявили, що на даний момент необхідно «спробувати зрозуміти почуття персоналу, який працює в цьому секторі, та причину міграції до інших секторів».

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