На рейсі Гонконг-Франкфурт, пасажирка померла на очах у сім’ї

Моторошне НП сталося на рейсі Гонконг-Франкфурт. Туристка, яка подорожувала з чоловіком та маленькими дітьми, померла просто в польоті, на очах у всієї родини.

Як повідомляє британська The Mirror, туристка Хелен Роудс поверталася з усією родиною — чоловіком та двома маленькими дітьми — на батьківщину з Гонконгу. Через деякий час у польоті пасажирка міцно заснула. За дві години чоловік туристки виявив, що вона не дихає.

Стривожений чоловік покликав на допомогу бортпровідників, проте допомога вже запізнилася. Повернути до життя туристку так і не вдалось.

Водночас, як додає видання, літак летів повним. Так що всі вісім годин польоту, де сім’я мала зробити пересадку, чоловік і діти просиділи поруч із померлою.