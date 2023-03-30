На півдні Німеччини протягли 450-метровий міст над водоспадом

У червні 2023 року у Шварцвальді відкриється новий пішохідний висячий міст — біля мальовничого водоспаду Тодтнау, повідомляє Deustche Welle.

Водоспад — поняття розтяжне та різноманітне. До списків таких природних пам’яток у Німеччині включають водоспади, висота яких перевищує півтора метра — крім інших критеріїв. Таких тут – близько п’яти сотень. Найбільше – в Альпах та Шварцвальді.

До найвідоміших і найчастіше відвідуваних водоспадів Шварцвальда входить 97-метровий Тодтнауерський водоспад (Todtnauer Wasserfall), він же — водоспад Тодтнау, розташований біля однойменного повітряного курорту приблизно за 30 кілометрів від Фрайбурга.

Водоспад Тодтнау. Фотографії

Цей мальовничий водоспад, що виник під час останнього льодовикового періоду, складається з п’яти ступенів. Перші дві — невеликі, по кілька метрів, потім – 12 метрів, далі – 60-метровий головний щабель і останній — чотириметровий.

Джерело гірського струмка, що утворює цей водоспад, знаходиться у Шварцвальді на 1380-метровій висоті. Тодтнау розташований на висоті приблизно 660 метрів.

Пішохідний міст Тодтнау

Щороку тут буває кілька сотень тисяч відвідувачів. Досі головний оглядовий майданчик знаходився в нижній частині водоспаду — за кілька хвилин ходьби від автомобільного паркування біля містечка Тодтнауберг на трасі L126.

У червні 2023 року тут з’явиться нова можливість помилуватися цим дивовижним видовищем – буде введено в експлуатацію пішохідний висячий міст Blackforestline Todtnau завдовжки 450 метрів.

У 1987 році водоспад Тодтнау був включений до списку пам’яток природи та взятий під охорону держави. У XVIII столітті у тутешніх місцях добували срібну руду. Поруч була одна з таких гірських штолень — Ханглох (“Дірка в схилі” – Hangloch), від якої походить друга назва цієї пам’ятки Шварцвальда — Ханглохський водоспад (Hangloch-Wasserfall).

Зазначимо також, що приблизно за годину їзди на машині від Тодтнау знаходиться ще одна така визначна пам’ятка Шварцвальда – 160-метровий каскад водоспадів на курорті Тріберг – Triberger Wasserfälle.