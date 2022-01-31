На Німеччину обрушився шторм, одна людина загинула, кілька дістали поранення

Минулої ночі Юрайя пройшов через північну та східну Німеччину. Сильний вітер забрав життя однієї людини та поранив двох, повідомляє AFP.

І сьогодні його повністю не відновлено, тому що вздовж ліній є повалені дерева та гілки.

У Білиці під Берліном 58-річний чоловік загинув, коли вітром знесло рекламний щит, коли чоловік гуляв зі своєю дівчиною, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними пожежної служби, у Бремені впало дерево, серйозно поранило перехожого. У провінції Мекленбург-Передня Померанія мотоцикліст отримав травми, врізавшись у дерево, що впало.

Всього в районі Нойбранденбурга 10 автомобілів зіткнулися з деревами і гілками, що впали. Багато автомобілів, що зупинилися, також були знищені деревами, що впали.

Гамбург також постраждав через погану погоду. Знаменитий рибний ринок на прибережній вулиці Ельби було затоплено.

Територією Чехії пройшов ураган з поривами до 185 км/год. Чеське телебачення повідомило, що через стихію без електрики залишилося 31 000 домогосподарств.

Сильний вітер повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та створив проблеми з транспортом країною, повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що чоловік загинув унаслідок обвалення стіни. Біля міста Бржецлав у південно-східній частині країни дерева, що впали, заблокували міжнародний експрес, що йде за маршрутом Будапешт-Прага. У ньому заблоковано 70 пасажирів.

Роботи з розчищення залізниці продовжуються.