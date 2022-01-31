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Німеччина

На Німеччину обрушився шторм, одна людина загинула, кілька дістали поранення

Євгеній Подольський

Минулої ночі Юрайя пройшов через північну та східну Німеччину. Сильний вітер забрав життя однієї людини та поранив двох, повідомляє AFP.

І сьогодні його повністю не відновлено, тому що вздовж ліній є повалені дерева та гілки.

У Білиці під Берліном 58-річний чоловік загинув, коли вітром знесло рекламний щит, коли чоловік гуляв зі своєю дівчиною, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними пожежної служби, у Бремені впало дерево, серйозно поранило перехожого. У провінції Мекленбург-Передня Померанія мотоцикліст отримав травми, врізавшись у дерево, що впало.

Всього в районі Нойбранденбурга 10 автомобілів зіткнулися з деревами і гілками, що впали. Багато автомобілів, що зупинилися, також були знищені деревами, що впали.

Гамбург також постраждав через погану погоду. Знаменитий рибний ринок на прибережній вулиці Ельби було затоплено.

Територією Чехії пройшов ураган з поривами до 185 км/год. Чеське телебачення повідомило, що через стихію без електрики залишилося 31 000 домогосподарств.

Сильний вітер повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та створив проблеми з транспортом країною, повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що чоловік загинув унаслідок обвалення стіни. Біля міста Бржецлав у південно-східній частині країни дерева, що впали, заблокували міжнародний експрес, що йде за маршрутом Будапешт-Прага. У ньому заблоковано 70 пасажирів.

Роботи з розчищення залізниці продовжуються.

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