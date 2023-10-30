Мешканка Німеччини була визнана королевою готелю в Туреччині

Громадянці Німеччини 61-річній Сабіні Деніелс було надано почесне звання “королеви готелю” за її 1071-денне перебування в одному п’ятизірковому елітному готелі в Туреччині, передає Haberturk.

Сабіна є частою гостею в одному з нових п’ятизіркових готелів у районі Лара-Кунду, де вона зупинялася як разом із сім’єю, так і поодинці, за винятком періоду, коли діяли обмеження через пандемію коронавірусу.

Зазначаючи, що з туристичною візою вона може перебувати в країні не більше 90 днів на рік, німкеня сказала: “Якби не цей обмежувальний захід, я провела б тут все своє життя”.

Жінка поділилася, що з першого дня відкриття готелю відчула себе як удома, та висловила свою подяку директорові готелю. У листі вона уточнила, що вона зупиняється в цьому готелі в 39 раз, проживаючи по 3 місяці двічі на рік, і що вона оцінила чудове обслуговування. Управління готелю визнало, що Сабіна Даніелс прожила 1071 день протягом 9 років, і проголосило її “королевою готелю”.

Сабіна зізналася у коханні до Туреччини та місцевого клімату, зазначивши, що для її здоров’я краще перебувати саме тут, ніж на батьківщині. Вона сказала, що вважає Туреччину своїм другим домом.

Засновник готелю Рамазан Аслан особисто вручив їй заслужене звання “королеви готелю” та наголосив, що весь персонал готелю з великою теплотою відноситься до постояльців з Німеччини.