Lufthansa наймає 20 000 співробітників, оскільки відновлення туризму набирає обертів

Lufthansa розпочала кампанію з найму 20 000 співробітників, оскільки німецький авіагігант активно відновлюється після пандемії коронавірусу та прагне вирішити проблему нестачі персоналу.

Авіакомпанія зазнала величезних збитків, коли вірус призвів до зупинки світових авіаперевезень, але відновлення попиту допомогло їй повернутися до прибутку цього року.

Lufthansa заявила, що шукає нових співробітників у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії, причому на різні посади – від пілотів і бортпровідників до техніків і IT-фахівців.

Представник компанії сказав, що деякі з цих посад були створені заново, а деякі були заміною співробітникам, що пішли.

“Для того щоб бути на передових позиціях у галузі, нам потрібні віддані та мотивовані співробітники для виконання різних завдань та проблем”, – сказав начальник відділу кадрів Міхаель Ніггеманн.

За даними, опублікованими у жовтні, на кінець вересня в Lufthansa працювало 108 000 співробітників. Наприкінці 2019 року, до початку пандемії, їх було 138 тисяч.

Авіакомпанії Європи в спішному порядку наймають нових співробітників, щоб впоратися зі зростанням попиту, після того, як багато хто звільнився або був відпущений під час пандемії.

Lufthansa, що скоротила тисячі співробітників під час пандемії, влітку зіткнулася із страйком пілотів та наземного персоналу, викликаним нестачею працівників, а також зростанням інфляції.

Згодом група авіакомпаній погодилася підвищення заробітної плати для співробітників у кількох різних областях.

Серйозний брак персоналу – в Lufthansa, а також в аеропортах та інших авіакомпаніях – сприяв багатомісячному хаосу для пасажирів цього року, коли люди стали більше подорожувати в міру ослаблення ситуації з пандемією.

У третьому кварталі група авіакомпаній, до якої також входять Eurowings, Austrian, Swiss і Brussels Airlines, повідомила про здоровий прибуток і заявила, що “залишила пандемію позаду”.

У 2020 і 2021 роках Lufthansa зазнала величезних збитків, і німецькому уряду довелося взяти її на поруки, проте компанія повідомила, що її фінансове становище стабілізувалося раніше, ніж очікувалося.