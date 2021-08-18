Літо 2021: в Баварії випав перший сніг

Мюнхен – полярне повітря посеред літа! Холодний фронт «Лучано» над Скандинавією перевернув погоду в Німеччині з ніг на голову. Увечері в понеділок в Східній Фризії вирував торнадо. Будинки зруйновані, дерева вирвані з коренем. У північній Італії знову вирували бурі з градом і бурею.

У вівторок увечері перший сніг випав на Цугшпітце (2962 метра), повідомляє Німецька метеорологічна служба (DWD). Запис з веб-камери Snowernerhaus показує це.

Метеорологічна осінь не настане ще два тижні. В кінці серпня літо для метеорологів закінчується. Новий сезон – осінь 2021 року – розпочинається 1 вересня і закінчується в листопаді.