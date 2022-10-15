Готелі та ресторани Німеччини вводять додатковий збір для туристів за світло та опалення

Як повідомляє Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), енергетична криза та інфляція створюють серйозні проблеми для власників ресторанів та готелів Німеччини. Щоб знизити витрати, підприємці вводять додаткову плату за електрику та опалення.

За даними видання, все більше готелів та ресторанів запроваджують фіксований додатковий збір у розмірі 3–9 євро за ніч, намагаючись «перекласти принаймні частину додаткових витрат» на плечі відвідувачів.

Наприклад, готель Bareiss 5* у Байрсброні у землі Баден-Вюртемберг з вересня бере на 9 євро більше з особи за ніч, а також залишає за собою право надалі збільшити збір. У бутік-готелі The Hearts Hotel на курорті Браунлаг в Нижній Саксонії постояльці доплачують 3 євро на добу за електроенергію.

Така ж ситуація склалася і в ресторанному бізнесі Німеччини. Наприклад, ресторан Zum Grünen Hof на околицях Бремена бере з кожного відвідувача додатково 1.5 євро. При цьому за словами власника, гості готові платити навіть більше, якщо це допоможе зберегти роботу закладу.