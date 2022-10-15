Всі розділи
ГоловнаНімеччинаГотелі та ресторани Німеччини вводять додатковий збір для туристів за світло та...
НімеччинаТуризм

Готелі та ресторани Німеччини вводять додатковий збір для туристів за світло та опалення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Готелі та ресторани Німеччини вводять додатковий збір для туристів за світло та опалення

Як повідомляє Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), енергетична криза та інфляція створюють серйозні проблеми для власників ресторанів та готелів Німеччини. Щоб знизити витрати, підприємці вводять додаткову плату за електрику та опалення.

За даними видання, все більше готелів та ресторанів запроваджують фіксований додатковий збір у розмірі 3–9 євро за ніч, намагаючись «перекласти принаймні частину додаткових витрат» на плечі відвідувачів.

Наприклад, готель Bareiss 5* у Байрсброні у землі Баден-Вюртемберг з вересня бере на 9 євро більше з особи за ніч, а також залишає за собою право надалі збільшити збір. У бутік-готелі The Hearts Hotel на курорті Браунлаг в Нижній Саксонії постояльці доплачують 3 євро на добу за електроенергію.

Така ж ситуація склалася і в ресторанному бізнесі Німеччини. Наприклад, ресторан Zum Grünen Hof на околицях Бремена бере з кожного відвідувача додатково 1.5 євро. При цьому за словами власника, гості готові платити навіть більше, якщо це допоможе зберегти роботу закладу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму