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НімеччинаТуризм

Хоч у касири, хоч у прибиральники: у Німеччині з туризму почалися масові втечі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Хоч у касири, хоч у прибиральники: у Німеччині з туризму почалися масові втечі

Не лише авіація страждає від нестачі кадрів: почалася масова «втеча» фахівців з туризму, що вже стає справжньою проблемою. Відбувається це насамперед у так званих цивілізованих країнах. Так, лише в одному регіоні Німеччини дефіцит робітників у сфері туризму рук становив майже 100 тисяч осіб. Більше того, співробітники готелів і турфірм, які втекли з туризму, змушені стали за час пандемії касирами і прибиральниками, зовсім не прагнуть повертатися в індустрію гостинності.

Так, про брак професіоналів у готельно-ресторанній сфері відзвітували в регіоні Північний Рейн Німеччини. Згідно із заявою Статистичного управління регіону Північний Рейн (NRW), із 789 тис. осіб, які працювали в цій галузі до ковіда, 216 тис. залишили свої робочі місця, а назад повернулася приблизно половина – 117 тис. осіб.

Інші працівники успішно перекваліфікувалися в різних областях. Наприклад, 35 тис. перемістилися за каси супермаркетів, і ще 20.5 тис. — також у сферу роботи з продуктами харчування. Ще майже 17 тис. взагалі пішли в прибиральники. У результаті дефіцит робочих рук у туризмі досяг понад 100 тисяч осіб.

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