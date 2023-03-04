Хаос і крики жаху: У літак із дружиною Метью Макконахі вдарила блискавка

Модель, підприємець та дружина Метью Макконахі Каміла Альвес була пасажиром рейсу авіакомпанії Lufthansa, який зіткнувся із сильною турбулентністю, після чого в нього вдарила блискавка. Вона опублікувала в Instagram пост, де поділилася своїми враженнями.

“На рейсі вчора ввечері літак упав майже на 4000 футів, семеро людей потрапили до лікарні, все літало всюди… Щоб поважати приватне життя оточуючих, це все, що я показую, але в літаку був хаос, і турбулентність продовжувалась”, – написала Каміла Макконахі.

Вона додала, що зараз у безпеці і її здоров’ю нічого не загрожує.

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Як повідомляє DailyMail, рейс авіакомпанії Lufthansa Airlines з Остіна до Франкфурта здійснив аварійну посадку у Вашингтоні після удару блискавки. В результаті було госпіталізовано семеро людей.

Видання зазначає, що “злякані пасажири були оточені безліччю битого скла і кричали від жаху, коли рейс 469 авіакомпанії Lufthansa потрапив у хвилю турбулентності, що травмує, на висоті 37 000 футів”.

Рейс приземлився у міжнародному аеропорту Вашингтон-Даллес близько 9 години вечора.

Пасажир, який перебував на борту, розповів, що їжа “злетіла у повітря, вдарилася об стелю літака і навіть пошкодила його”. Когось із пасажирів довелося вивозити з літака в інвалідному візку, у нього була сильна кровотеча.

Інша людина, чиї родичі летіли цим рейсом, розповіла, що це було “дуже страшно, було багато битого скла, криків та численних травм”, пише The Sun.

Авіакомпанія надала пасажирам місця у готелі та запропонувала повернення грошей.

“Багато наших планів було порушено, наш одяг зіпсований, і ми безперечно очікуємо набагато більшого, ніж просто готель сьогодні ввечері”, – написав розгніваний пасажир у Twitter.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) проводить розслідування інциденту.