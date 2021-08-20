Глава МЗС Німеччини закликав задуматися про “зміцнення європейських стовпів” в НАТО

В Європі повинні задуматися про зміцнення європейських стовпів в НАТО. Про це в інтерв’ю журналу Der Spiegel заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

Маас вважає, що рішення НАТО часто приймаються у Вашингтоні, а Брюссель майже не має права голосу. За його словами, до відправки військовослужбовців в ту чи іншу країну необхідно проводити більш широкі політичні дискусії. Інакше, зазначив глава МЗС, є ризик реалізації рішень, прийнятих у Вашингтоні, незалежно від того, хто стоїть при владі в США.

«В Європі повинні задуматися про зміцнення європейських стовпів в НАТО. Правда в тому, що ми не здатні реалізувати складні міжнародні місії без США, отже, американці багато вирішують, і ми просто слідуємо їх рішенням. Безуспішність в Афганістані не повинна сприяти тому, щоб ми повністю відмовлялися від своїх обов’язків перед світом. Але ми не повинні допустити повторення афганського сценарію», – додав Маас.

Глава МЗС заявив, що Альянс повинен обговорити питання про те, чи будуть подібні місії можливі в майбутньому під керівництвом НАТО.

«У чому полягає наша місія? У тому, щоб забезпечити мир і дотримання прав людини, стати частиною цієї місії, експортувати нашу системи управління? Такий підхід безумовно зазнав краху в Афганістані», – додав Маас.