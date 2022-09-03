Енергетична криза: чого чекати туристам, які вирушають до Німеччини цієї осені

Уряд Німеччини вжив низку заходів, спрямованих на економію енергоресурсів цієї зими, оскільки країна намагається зменшити свою залежність від російського газу. В умовах енергетичної кризи туристи, які вирушать до цієї європейської країни восени, зіткнуться з низкою незручностей: німецька влада вже пожертвувала їх комфортом і туризмом загалом задля економії тепла. До чого бути готовим мандрівникам у 2022-2023 роках, пояснює DIP.

Міста Німеччини поринуть у морок. Оскільки були введені цілі щодо скорочення споживання газу на два відсотки, туристи, які відвідують Німеччину цієї осені або навіть узимку, можуть очікувати на менше освітлення, встановлені на міських будівлях і меншу кількість рекламних щитів з підсвічуванням. Зокрема, громадські будівлі не висвітлюватимуться після 22:00 години вечора, водночас магазинам наказано вимикати світло ночами.

Крім того, туристи можуть виявити, що у квартирах та житлових приміщеннях цього року стане холодніше. Якщо громадські приміщення наказано опалювати максимум до +19°C, то у під’їздах будинків та подібних місцях тепла не будуть зовсім. Мандрівникам, які бажають відвідати басейн, що підігрівається газом, варто врахувати, що вода там буде холодною, т.к. її нагрівання заборонено. Помити руки теплою водою із крана теж не вийде.

Більше того, країна віддасть пріоритет перевезенню вугілля та нафти залізницею. Іншими словами, туристам, які бажають подорожувати потягом, ймовірно, доведеться почекати через дефіцит поїздів. «У нас зараз ситуація із нестачею на рейках. Це означає, що якщо тимчасово будуть потрібні додаткові перевезення палива, нам доведеться розставити пріоритети», – пояснив міністр транспорту Фолькер Віссінґ.

Як раніше зазначав міністр економіки Німеччини, нові правила можуть заощадити будинкам, компаніям та державному сектору до 10.8 млрд євро до 2024 року. До початку війни в Україні Німеччина отримувала 55% свого газу з Росії, але з того часу ця кількість скоротилася до 35%, і уряд має намір повністю припинити імпорт. Однак Німеччині це буде важко зробити. Залежна від російського газу та нафти країна лише за березень та квітень заплатила майже 9 млрд євро за енергоресурси, які надходять із РФ.

Хоча заходи з енергозбереження можуть бути жорсткими, це не означає, що на туристів не чекають у Німеччині. Так, восени, з 17 вересня до 3 жовтня, як і заплановано, пройде фестиваль «Октоберфест». Захід збирає любителів пива. Очікується, що фестиваль прийме понад 7 млн. туристів. Більше того, очікується, що двотижнева програма принесе країні понад 1.5 млрд. євро туристичного доходу. Як повідомлялося на офіційному сайті «Октоберфесту 2022», вхід на фестиваль та в пивні намети абсолютно безкоштовний, але початкова ціна на їжу та напої становитиме 12 євро (480 гривень. за поточним курсом).