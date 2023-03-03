Біте скло та крики жаху: пасажири літака найбільшої авіакомпанії ЄС, в який вдарила блискавка, потрапили до лікарні, багато хто стікав кров’ю

Щонайменше семеро людей потрапили до лікарні після екстреної посадки літака рейсу Lufthansa Airlines з Остіна (США, штат Техас) у Франкфурт. Причиною стала блискавка, яка вдарила в літак. Як заявляють очевидці, літак «різко впав», при цьому знак «пристебніть ремені» не горів, а туристи отримали їжу. “Пасажири були оточені великою кількістю битого скла і кричали від жаху”, – пишуть очевидці. У результаті багато травм, деяких туристів довелося вивозити до лікарень в інвалідних візках у зв’язку з отриманими травмами. Туристи вимагають компенсації.

Подробиці, які наводить Daily Mail, такі: рейс мав тривати 10.5 годин, але НП сталася на третій годині польоту, коли лайнер знаходився над територією США. У літак ударила блискавка і він різко впав приблизно на 300 метрів вниз. При цьому знак «пристебніть ремені» включений не був, зважаючи на все туристів просто не встигли попередити.

У результаті в салоні, де щойно рознесли їжу, запанувало справжнє пекло. “Люди постраждали в основному тому, що це було несподіванкою”, – пише турист, який надіслав моторошні фотографії вже після приземлення – буквально по всьому проходу лайнера розкидані таці, ємності з їжею, а також металеві столові прилади та бите скло.

У момент “падіння” все це підлетіло зі столиків у повітря – і так, що “пошкодило стелю салону”, як пише один із туристів. “Це було неймовірно страшно, все обернулося великою кількістю битого скла, криків і множинних травм”, – скаржиться ще один коментатор, у якого літаком летіла сестра з чоловіком. Також він розповів, що туриста, що сидить перед ними, довелося вивозити на інвалідному візку — оскільки той «був сильно поранений і стікав кров’ю».

Лайнер у результаті приземлився в міжнародному аеропорту Вашингтон-Даллес близько 9 години вечора, всього через три години після початку польоту. Семеро травмованих пасажирів доправили до лікарні, решту розмістили в готелях, але очевидно, що проблеми на цьому не вичерпані.

Авіакомпанії довелося запропонувати пасажирам посилання для запиту відшкодування після того, як розгнівана пасажирка написала в соцмережах: «Багато наших планів було порушено, наш одяг зіпсований, і ми безперечно очікуємо набагато більшого, ніж просто готель сьогодні ввечері. Ми хотіли б отримати негайну допомогу та компенсацію за катастрофічну вимушену посадку за участю LH469», – заявила туристка. Втім, інші пасажири все ж не забули подякувати пілотам, завдяки яким справжній катастрофі і реальному падінню лайнера все ж таки вдалося уникнути.