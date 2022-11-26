Авіакомпанії Lufthansa не вистачає 20 000 співробітників у Європі

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa запустила кампанію з набору 20 000 співробітників на Європейському континенті.

Рішення про глобальний набір нових фахівців було ухвалено після несподівано різкого відновлення галузі, а також дефіциту кваліфікованих працівників, який виник після масових звільнень у період пандемії.

Згідно з заявою, опублікованою Lufthansa, вона планує найняти в цілому 20 000 нових співробітників за 45 професіями у чотирьох країнах: у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії.

Зокрема, потрібні технічні фахівці, юристи, ІТ-фахівці, а також пілоти та бортпровідники.

Ще у вересні авіакомпанія оголосила, що більше не доводитиме справу до страйків. Принаймні до червня 2023 року. Про це керівництво перевізника домовилося з німецькою спілкою пілотів Vereinigung Cockpit.

Крім того, після успішних переговорів з авіакомпанією пілоти Lufthansa отримали вищу заробітну плату та бонуси.

Внаслідок останніх протестних акцій льотних екіпажів Lufthansa виникли труднощі у великої кількості пасажирів. У липні повідомлялося, що авіакомпанія не виконала зобов’язання до 130 000 пасажирів, скасувавши понад 1 000 рейсів.

«Lufthansa змушена скасувати майже всю програму польотів у своїх аеропортах у Франкфурті та Мюнхені на середу. Напередодні майбутніх вихідних – початку сезону відпусток у Баварії та Баден-Вюртемберг – Lufthansa докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути польоти в нормальне русло», – йдеться в липневій заяві авіакомпанії.

У вересні цього року генеральний директор «Люфтганзи» Карстен Шпор оголосив про плани найняти більше 20 000 осіб до кінця 2023 року після значного відновлення після пандемії.