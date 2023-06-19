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НімеччинаСШАТуризм

Американець зіштовхнув двох туристок у 50-метрову ущелину біля замку у Німеччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американець зіштовхнув двох туристок у 50-метрову ущелину біля замку Нойшванштайн

Громадянина США заарештували в Німеччині після трагічного інциденту в замку Нойшванштайн на півдні країни. За даними поліції, він зіштовхнув двох співвітчизниць з висоти 50 метрів в ущелині.

Як повідомляється, чоловік переконав туристок слідувати за ним стежкою, що веде до “хорошого оглядового майданчика”, а потім напав на них, по черзі скинувши вниз.

Одна жінка померла у лікарні, інша перебуває у тяжкому стані. Підозрюваний втік з місця події, але його спіймали після широкомасштабної поліцейської операції.

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