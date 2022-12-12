Аеропорт Мюнхена анонсував масштабну модернізацію систему контролю пасажирів

Завдяки новим надсучасним сканерам ручної поклажі, пасажирам тепер не потрібно буде викладати з валіз ємності з рідинами або комп’ютерну техніку.

Нове обладнання працює за технологією комп’ютерної томографії. Воно дозволить працівникам служби безпеки побачити речі в валізах в трьохмірному вигляді. Діставати щось з ручної поклажі доведеться лише у випадку, якщо система вкаже на необхідність проведення додаткової перевірки за участю працівника аеропорту, повідомляє avianews.com.

Спеціальна конструкція зони перед сканерами дозволить готувати речі до контролю одразу чотирьом пасажирам. Відповідно, якщо один з мандрівників буде довго готувати валізу та одяг для контролю, інший може його випередити та піти першим на пункт контролю. Така технологія зменшить черги завдяки тому, що контроль зможуть проходити більше пасажирів.

За даними прес-служби аеропорту Мюнхен, підготовка до модернізації системи вже розпочалася. Безпосередньо роботи з облаштування нових пунктів контролю стартують спочатку у терміналі 2 у січні 2023 року, а у терміналі 1 – у першому кварталі 2023 року.

Завдяки програмі модернізації Мюнхен стане першим німецьким аеропортом, який майже повністю перейде на нові технології з контролю безпеки пасажирів.