За даними аналітиків авіаційних даних OAG, вперше в історії амстердамський аеропорт Схіпхол був названий найбільш завантаженим міжнародним аеропортом в світі.

Оскільки Європа відкрилася для літнього сезону, голландський аеропорт посів перше місце в серпні, випередивши попередній номер один, Дубай. Хаб в Об’єднаних Арабських Еміратах опустився на друге місце.

OAG вимірює заплановану потужність в будь-який конкретний місяць. У серпні Схіпхол мав 2 511 321 місце, а Дубай – 2 312 381 місце.

Європейські аеропорти витіснили більшу частину з 10 кращих місць, оскільки туризм почав відновлюватися, незважаючи на триваючу пандемію. Найбільшим приростом стала Анталія в Туреччині, яка знаходиться на 10-му місці в порівнянні з 30 в серпні 2019 року. OAG заявила: «Анталія – популярний прибережний курорт на півдні Туреччини, і трохи більше двох третин її міжнародного ринку припадає на Російську Федерацію і Німеччина”.

Що стосується аеропортів, в яких використовувалися як внутрішні, так і міжнародні рейси, то найбільш завантаженим у світі протягом місяця був аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті з місткістю 4,6 мільйона місць, випередивши інші хаби в США, Даллас / Форт-Уерт і Денвер.

OAG також перевірила найбільш популярні маршрути і три найбільш завантажених міжнародних авіалінії, які починаються або закінчуються в Російській Федерації – Сімферополь-Москва-Шереметьєво, Москва-Домодєдово-Сімферополь і Анталія-Москва-Шереметьєво. Сімферополь знаходиться в Криму, який Росія анексувала у України.

Просто повернення в топ-10 – це трансатлантичний маршрут з Нью-Йорка до Лондона. Перед пандемією його назвали «єдиним в світі повітряним маршрутом вартістю в мільярд доларів». Зараз він працює всього на 40% від потужності, що діяла в серпні 2019 року.

Найбільш завантажені міжнародні аеропорти світу

(У дужках рейтинг за серпень 2019 г.)