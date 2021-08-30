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З’явився новий самий завантажений міжнародний аеропорт в світі

Аеропорт Схіпхол в Амстердамі був найбільш завантаженим міжнародним аеропортом.

Гліб Парфененко
З'явився новий самий завантажений міжнародний аеропорт в світі

За даними аналітиків авіаційних даних OAG, вперше в історії амстердамський аеропорт Схіпхол був названий найбільш завантаженим міжнародним аеропортом в світі.

Оскільки Європа відкрилася для літнього сезону, голландський аеропорт посів перше місце в серпні, випередивши попередній номер один, Дубай. Хаб в Об’єднаних Арабських Еміратах опустився на друге місце.

OAG вимірює заплановану потужність в будь-який конкретний місяць. У серпні Схіпхол мав 2 511 321 місце, а Дубай – 2 312 381 місце.

Європейські аеропорти витіснили більшу частину з 10 кращих місць, оскільки туризм почав відновлюватися, незважаючи на триваючу пандемію. Найбільшим приростом стала Анталія в Туреччині, яка знаходиться на 10-му місці в порівнянні з 30 в серпні 2019 року. OAG заявила: «Анталія – популярний прибережний курорт на півдні Туреччини, і трохи більше двох третин її міжнародного ринку припадає на Російську Федерацію і Німеччина”.

Що стосується аеропортів, в яких використовувалися як внутрішні, так і міжнародні рейси, то найбільш завантаженим у світі протягом місяця був аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті з місткістю 4,6 мільйона місць, випередивши інші хаби в США, Даллас / Форт-Уерт і Денвер.

OAG також перевірила найбільш популярні маршрути і три найбільш завантажених міжнародних авіалінії, які починаються або закінчуються в Російській Федерації – Сімферополь-Москва-Шереметьєво, Москва-Домодєдово-Сімферополь і Анталія-Москва-Шереметьєво. Сімферополь знаходиться в Криму, який Росія анексувала у України.

Просто повернення в топ-10 – це трансатлантичний маршрут з Нью-Йорка до Лондона. Перед пандемією його назвали «єдиним в світі повітряним маршрутом вартістю в мільярд доларів». Зараз він працює всього на 40% від потужності, що діяла в серпні 2019 року.

Найбільш завантажені міжнародні аеропорти світу
(У дужках рейтинг за серпень 2019 г.)

  1. Амстердам, Нідерланди (5)
  2. Дубай, ОАЕ (1)
  3. Франкфурт, Німеччина (7)
  4. Париж, Шарль-де-Голль, Франція (4)
  5. Стамбул, Туреччина (9)
  6. Доха, Катар (15)
  7. Лондон, Хітроу, Великобританія (2)
  8. Мадрид, Іспанія (13)
  9. Пальма, Іспанія (25)
  10. Анталія, Туреччина (30)
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