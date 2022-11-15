В амстердамському аеропорту туристи платили сотні євро, аби уникнути величезних черг: тепер усіх вирівнюють та змусять чекати

Список туристів, яким будуть доступні VIP-послуги в одному з найбільших європейських авіаційних хабів – амстердамському аеропорту Схіпхол, виявився закритим для нових учасників. Таке рішення ухвалило керівництво аеропорту. Причина в тому, що авіаколапс, що так і не розсмоктався повністю, породив ажіотажний попит на цю послугу, незважаючи на величезні ціни — від 617 євро. Адже ВІПам доступний найпопулярніший зараз сервіс – прохід усіх процедур в аеропорту без черги. Тому туристи й платили сотні євро за омріяну можливість стати ВІПом, аби уникнути величезних черг. Тепер тим, хто не встиг отримати «ексклюзив», доведеться стояти в багатогодинних чергах.

Незважаючи на те, що літній сезон за фактом завершено, туристів, що подорожують через амстердамський аеропорт Схіпхол, який колись вважався одним із найефективніших транспортних вузлів Європи, попереджають «підготуватися до величезних черг, нестачі персоналу та нагальних операційних проблем». Саме черги, які «зміються навколо аеропорту», ​​породили влітку такий ажіотажний попит на VIP-послуги, що дають право проходу без черги.

Обходилося це недешево: ціни на VIP-сервіс Схіпхола старіли від 617 євро та сягали 1250 євро. Послуга включала доступ до приватного лаунджу, послуги лімузина, а головне — виділену лінію безпеки та прохід без черг. Завдяки чому чимала частина змучених туристів була готова заплатити.

У результаті так багато людей придбали цю послугу, що аеропорт нещодавно припинив приймати нових членів. Причина абсолютно та сама, що й у ситуації з «простими смертними»: немає достатньої кількості персоналу для задоволення попиту. “Ми працюємо над збільшенням кількості співробітників, але підкреслюємо: це завжди була ексклюзивна послуга”, – заявила представник Schiphol Маделон ван дер Хоф. Вона також зауважила, що на даний момент аеропорт не може назвати дату, коли сервіс знову відкриється для всіх нових учасників.

Додамо, що також аеропорт Схіпхол запровадив обмеження на пасажиропотік до березня 2023 року. Можливо, це допоможе вирішити проблему з пасажирами, але по перевізниках це завдасть додаткового удару. Насамперед, за нацперевізником KLM, який уже повідомив про збитки у третьому кварталі у розмірі 175 мільйонів євро внаслідок виплати компенсацій мандрівникам та втрати доходів.