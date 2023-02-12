В Амстердамі заборонять популярну розвагу у Кварталі червоних ліхтарів

Портал Dutch News пише, що влада Амстердама вирішила заборонити куріння марихуани на вулицях Кварталу червоних ліхтарів через скарги місцевих жителів на поведінку туристів.

Для підвищення безпеки на вулицях міста раніше було запроваджено заборону на вживання алкоголю у громадських місцях та обмеження на продаж спиртних напоїв з четверга по неділю. Тепер влада заборонить куріння марихуани в Кварталі червоних ліхтарів, а також планує заборонити продаж канабісу навинос.

У мерії пояснюють такі кроки «необхідністю дати мешканцям більше спокою у нічний період». Мешканці центральної частини міста незадоволені напливом туристів після зняття ковідних обмежень. Загалом у 2022 році Амстердам відвідало близько 18 млн осіб.