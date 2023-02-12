Всі розділи
ГоловнаНідерландиВ Амстердамі заборонять популярну розвагу у Кварталі червоних ліхтарів
НідерландиТуризм

В Амстердамі заборонять популярну розвагу у Кварталі червоних ліхтарів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Амстердамі заборонять популярну розвагу у Кварталі червоних ліхтарів

Портал Dutch News пише, що влада Амстердама вирішила заборонити куріння марихуани на вулицях Кварталу червоних ліхтарів через скарги місцевих жителів на поведінку туристів.

Для підвищення безпеки на вулицях міста раніше було запроваджено заборону на вживання алкоголю у громадських місцях та обмеження на продаж спиртних напоїв з четверга по неділю. Тепер влада заборонить куріння марихуани в Кварталі червоних ліхтарів, а також планує заборонити продаж канабісу навинос.

У мерії пояснюють такі кроки «необхідністю дати мешканцям більше спокою у нічний період». Мешканці центральної частини міста незадоволені напливом туристів після зняття ковідних обмежень. Загалом у 2022 році Амстердам відвідало близько 18 млн осіб.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму