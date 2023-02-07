В Амстердамі вигадали чергову заборону для туристів

Туристам в Амстердамі наступного року не запропонують автобусних екскурсій. З центру міста виженуть туристичні автобуси, тож гостям міста доведеться більше ходити пішки або брати в оренду велосипеди.

Заборона на туристичні автобуси в центрі міста набуде чинності у 2024 році

З січня 2024 року Амстердам запровадить заборону на туристичні автобуси у центрі міста. Захід, який обговорювався три останні роки, мав набути чинності цього року. Але на прохання місцевого турбізнесу її введення відклали ще на рік.

Заборону на туристичні автобуси в муніципалітеті Амстердама пояснюють прагненням запобігти скупченню людей, а отже, сміття на вулицях, як і вихлопних газів від транспорту. Крім того, мости та набережні у місті вже не витримують важких автобусів (вагою понад 7,5 тонн), які також можуть створювати затори на вузьких вулицях та заважати велосипедистам та пішоходам.

Нова заборона торкнеться не лише класичних екскурсійних автобусів, а й великих автобусів, які здійснюють трансфер туристів із аеропорту та морського порту. Їм дозволять посадку та висадку пасажирів лише у спеціальних місцях на внутрішній кільцевій дорозі. Паркування туристичного транспорту буде дозволено лише на околицях міста.

По центру Амстердама — велосипедом або пішки

Туристам як альтернативу туристичним автобусам запропонують скористатися таксі, громадським транспортом, човнами каналами, велосипедами або пересуватися пішки.

За даними муніципалітету, щодня через центр Амстердама проїжджає понад триста автобусів. «Це дуже багато, це заважає мешканцям центру, місця не вистачає», – поскаржився міністр дорожнього руху Мелані ван дер Хорст.

У столиці Нідерландів борються із масовим туризмом. Цього року у місті реалізують кампанію «Тримайся подалі», спрямовану проти антисоціальної поведінки туристів, а також подвоїть туристичний податок.