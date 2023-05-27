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НідерландиТуризм

В Амстердамі набула чинності заборона на легкі наркотики

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Амстердамі набула чинності заборона на легкі наркотики

Портал NL Times пише, що в Амстердамі 25 травня набула чинності заборона вживання легких наркотиків в історичному центрі міста.

Так, курити марихуану забороняється у Кварталі червоних ліхтарів, на площі Дам, вулиці Дамрак та площі Ньюмаркт.

Заборона поширюється як на туристів, так і місцевих жителів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 100 євро.

При цьому куріння, як і раніше, дозволено на терасах кофешопів і всередині закладів.

Мерія Амстердама вважає, що нововведення дозволить мінімізувати проблеми, спричинені вживанням наркотиків у громадських місцях.

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