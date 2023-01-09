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Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу

Свіжий рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу презентували експерти гамбурзького бюро авіаційних пригод JACDEC. Перше місце зайняв дубайський перевізник Emirates, який опиняється в топі лідерів уже кілька років.

Як заявляють експерти, безпековий рейтинг базується на історії аварійності авіакомпаній за останні 30 років; специфіку країни, в якій вони працюють; та конкретних факторів ризику авіакомпаній. Максимально досяжний бал — 100. Авіакомпанії, які увійшли до топ-5 за цими показниками, балансують від 95 до 90. Серед лідерів також перевізники з Нідерландів, США та Великобританії.

Повністю топ-15 найбезпечніших перевізників за підсумками 2022 виглядає так:

  1. Emirates, ОАЕ (індекс ризику 95,05%)
  2. KLM, Нідерланди (93.31)
  3. Jetblue Airways, США (91,61)
  4. Delta Air Lines, США (91,55)
  5. Easyjet, Великобританія (91,28)
  6. Air Canada, Канада (90,90)
  7. Southwest Airlines, США (89,73)
  8. Spirit Airlines, США (89,73)
  9. Ryanair, Ірландія (89,41)
  10. Qatar Airways, Катар (89,24)
  11. United Airlines, США (88,52)
  12. Sichuan Airlines, Китай (88,13)
  13. Shenzhen Airlines, Китай (88,09)
  14. British Airways, Великобританія (87,99)
  15. IndiGo (87,97)

Тим часом, конкуренти німецьких експертів — компанія Airlineratings представила також цікавий для споживача рейтинг найбезпечніших бюджетних перевізників. Їм бали не присуджують, перераховуючи за абеткою. До списку увійшли: Air Arabia, Allegiant, Easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz.

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