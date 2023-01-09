Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу

Свіжий рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу презентували експерти гамбурзького бюро авіаційних пригод JACDEC. Перше місце зайняв дубайський перевізник Emirates, який опиняється в топі лідерів уже кілька років.
Як заявляють експерти, безпековий рейтинг базується на історії аварійності авіакомпаній за останні 30 років; специфіку країни, в якій вони працюють; та конкретних факторів ризику авіакомпаній. Максимально досяжний бал — 100. Авіакомпанії, які увійшли до топ-5 за цими показниками, балансують від 95 до 90. Серед лідерів також перевізники з Нідерландів, США та Великобританії.
Повністю топ-15 найбезпечніших перевізників за підсумками 2022 виглядає так:
- Emirates, ОАЕ (індекс ризику 95,05%)
- KLM, Нідерланди (93.31)
- Jetblue Airways, США (91,61)
- Delta Air Lines, США (91,55)
- Easyjet, Великобританія (91,28)
- Air Canada, Канада (90,90)
- Southwest Airlines, США (89,73)
- Spirit Airlines, США (89,73)
- Ryanair, Ірландія (89,41)
- Qatar Airways, Катар (89,24)
- United Airlines, США (88,52)
- Sichuan Airlines, Китай (88,13)
- Shenzhen Airlines, Китай (88,09)
- British Airways, Великобританія (87,99)
- IndiGo (87,97)
Тим часом, конкуренти німецьких експертів — компанія Airlineratings представила також цікавий для споживача рейтинг найбезпечніших бюджетних перевізників. Їм бали не присуджують, перераховуючи за абеткою. До списку увійшли: Air Arabia, Allegiant, Easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz.