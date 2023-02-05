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НідерландиТуризм

Амстердам запровадить заборону на туристичні автобуси в центрі міста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Амстердам запровадить заборону на туристичні автобуси в центрі міста

Через рік, у січні 2024 року, Амстердам (Нідерланди) запровадить заборону на в’їзд туристичних автобусів до центру міста.

Це рішення влада Амстердама пояснює прагненням знизити кількість сміття на вулицях та зменшити рівень вихлопних газів від транспорту. Вулиці нідерландської столиці стануть менш багатолюдними.

Туристам, які раніше прибували прямо до старого центру міста, як альтернативу запропонують скористатися таксі, громадським транспортом, човнами на каналах, під’їхати велосипедами або пройти пішки.

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