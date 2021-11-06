Амстердам може заборонити туристам відвідувати кафе з канабісом через хуліганську поведінку

Мер міста Фемке Халсема запропонувала заборонити туристам відвідувати кафе, щоб змінити імідж Амстердама.Однак, провівши більше року без особливих доходів від закордонних мандрівників, кафе побоюються, що така заборона ще більше ускладнить відновлення, витісняючи легальний бізнес та створюючи платформу для вуличних незаконних торговців наркотиками.

В останні передпандемічні роки місто щороку приваблює близько 20 мільйонів туристів. Але навіть після того, як були зняті деякі заходи ізоляції, кількість іноземних гостей у місті залишається значно нижчою за колишню.

Багато туристів відвідують одну з численних міських кафе з канабісом, оскільки це одне з небагатьох місць, де продаж невеликих кількостей канабісу є законним.

Мер Халсема вважає, що боротьба з туризмом, пов’язаним із канабісом, може допомогти Амстердаму залучити більше здорових мандрівників.

Мер також поділився планами щодо переведення секс-працівників із кварталу червоних ліхтарів до центральної будівлі ближче до околиці міста.

Шумні дії туристів засмутили деяких жителів, яким доводиться боротися зі своєю антигромадською поведінкою.

Один місцевий житель розповів Deutsche Welle що п’яного туриста, одного з багатьох, хто спотикається околицями вночі, одного разу вирвало у вікно. “Я просто відпочивав на своєму ліжку, коли побачив когось зовні, який просто сів, а потім його вирвало у вікно”, – сказав він.

“У них немає поваги. Це жилий район, але вони не вважають його районом, у якому мешкають люди”.

Місто має велику залежність від іноземних туристів

Однак багато власників міських кафе побоюються, що можлива заборона може зруйнувати їхній бізнес.

Єва Макгуайр, яка працює у Coffeeshop Reefer, сказала: «Якби вони заборонили відвідувати туристів, 80 відсотків наших клієнтів зникли б.

«І не лише це, голландці не розслабляються у кав’ярнях. Якщо ви голландець, ви купуєте траву і йдете додому. Люди, які розслабляються у кафе, – це туристи».

Вона не вірить, що заборона будь-коли відбудеться, кажучи: «Це повна брехня, вони ніколи не дозволять цьому статися».

Гері Галлахер, власник Амстердамського музею каннабісу, сказав, що сума грошей, отриманих атракціоном, становить лише половину допандемічного рівня.

Він сказав: “Я думаю, що вони можуть змінити місто, але не культуру. Амстердам назавжди залишиться із цією репутацією.”

“Коли вони закрили кав’ярні через пандемію коронавірусу, на кожному розі були торговці наркотиками. Тож через кілька днів вони скасували цей хід”.

Макгуайр сказав, що оскільки багато громадян ЄС працюють в Амстердамі, не потребуючи резидентства, заборону може бути важко забезпечити.

Вона сказала: «Люди повинні вказувати місце проживання, але вам не потрібно мати дозвіл на проживання, щоб працювати тут, якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі».

Галлахер додав, що, на його думку, посилення присутності поліції спрацює краще за заборону на в’їзд туристів.

Він сказав: «Вони могли б мати більше поліцейських у районі червоних ліхтарів. Вони просто заплющували очі, але тепер вони мають шанс, якщо захочуть це придушити.

«Якщо вони хочуть скоротити кількість галасливих хлопчаків у Великій Британії, ми всі за це, але не давати людям витрачати гроші, особливо зараз, я не думаю, що це дуже розумно».

Амстердам приваблює безліч туристів своїми культурними пам’ятками, такими як музей Ван Гога, а також яскравими нічними клубами.